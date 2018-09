Katja Schuurman zegt ’ja’ tegen deze sexy trouwjurk

„Freek houdt wel heel erg van sexy, en van een dècollete. Dus dat is de enige opdracht die ik heb meegekregen”, laat Katja aan het begin van het programma, gepresenteerd door stylist Fred van Leer, weten. Ze bekeek een ’hysterische hoeveelheid jurken’ en wist zeker dat háár jurk ertussen zou hangen. De eerste jurk leek meteen raak, met een metershoge split waaronder een glanzend satijnen broekje uit piepte. „O, heel mooi. Deze wil ik echt meteen. Ik voel me helemaal Beyoncé.” Fred is er helemaal blij mee. „Ze snapt hoe deze jurk werkt.”

Maar eerst moest ze de jurk natuurlijk wél showen en het commentaar van vriendin Miriam, zus Birgit en haar moeder over zich heen laten komen. En moeders is bang dat haar vriend Freek het té sexy zal vinden. Maar daar lacht Katja keihard om. „Freek? Té sexy?” Mams nuanceert dan ook snel en bekent dat ze vooral de reacties van de gasten vreest.

„Heel mooi en heel vrouwelijk, maar hij komt wel in de buurt van je vorige jurk”, aldus Birgit over een volgende, al even sexy maar meer klassieke jurk. En dat wordt ’m dus niet, want Katja zei eerder al over de jurk die ze droeg bij het huwelijk met Thijs Römer: „Die jurk was mijn meisjesdroom, maar nu moet de jurk meer passen bij deze fase van mijn leven.” Sowieso past de bijbehorende sluier niet bij ’Kat’, vindt haar zus. „Het is net of je verkleedkistje speelt.”

Katja koos voor de meest linkse jurk, die haar een Beyoncé-gevoel gaf en waar Freek een grote grijns van kreeg Ⓒ Instagram

En dus kiest Katja toch voor de jurk die liefde op het eerste gezicht was. Haar entourage is enthousiast over haar deze keuze, ook haar moeder leert er wel mee leven. . „Ik denk dat ze iedereen hiermee omver blaast.” En Katja weet zeker: „Freek is hier ook blij mee. Als ik hierin aankom, weet ik zeker dat ik een enorme grijns ga zien op Freek zijn gezicht.”

Katja gaat volgend jaar in het voorjaar trouwen met haar vriend, chef Freek van Noortwijk.