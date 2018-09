Jim voelde druk bij uitbrengen ’Antonie’s’ Toen ik je zag

„Ik trad zondag op tijdens de Musical Sing-a-Long van de Uitmarkt, echt met een groot orkest, zoals het hoort. Na afloop stroomden veel mooie reacties binnen”, vertelde Jim, die Toen ik je zag ook op single uitbracht, dinsdag aan RTL. „De volgende dag klom hij naar nummer 1. Dat was bizar, echt heel leuk.”

Voor Jim was het een beladen lied. Antonie Kamerling scoorde er in 1997 als zijn All Stars-personage Hero een nummer 1-hit mee, na de dood van de acteur in 2010 voerde Toen ik je zag de hitlijsten wederom aan. „Het was al een mooi liedje, een liedje dat iedereen kent, maar sinds Antonies overlijden zit er een extra lading bij”, merkte Jim. „Mensen hebben er nog meer gevoel bij en dat geeft extra druk, dat maakt het spannend.”

Jim wilde het nummer eer aan doen en het zo min mogelijk veranderen. „Toen ze dit wilden doen, heb ik gelijk gezegd dat ik wil dat het blijft wat het is. Niet gaan ver-2018-en met een beatje, het moet orkestraal blijven. Ik wilde zo veel mogelijk bij het origineel blijven. Ik breng met mijn stem iets anders dan wat Antonie brengt, dus dat is wel anders.”

Dat Antonies weduwe Isa Hoes liet weten Jims versie mooi te vinden, doet hem dan ook goed. „Ik ken haar niet goed, maar kreeg op Twitter toen ik een stukje deelde al een hele lieve reactie dat ze het mooi vond. Toen dacht ik: fijn, dat scheelt.”