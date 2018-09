’Prins Henrik zou Macron met trots hebben ontvangen’

„Het zou voor Henrik veel betekend hebben je dit land, het land dat het zijne is geworden, te kunnen laten zien”, zei Margrethe over haar van oorsprong Franse echtgenoot. De koningin vertelde dat Henrik het belangrijk vond dat kroonprins Frederik en prins Joachim de Franse cultuur meekregen. „Hij stond erop dat onze zoons van kleins af aan Frans leerden en maakte zich zijn leven lang hard voor de Franse cultuur en de Franse taal. Hij zou het Franse presidentiële paar met vreugde en trots samen met mij hebben ontvangen.”

Ook sprak Margrethe, in vloeiend Frans, over de banden tussen beide landen. „Frankrijk is en blijft een grote inspiratiebron voor Denemarken en de Denen. Frankrijk heeft veel sporen nagelaten.” Van de verschillen tussen beide landen kan volgens de koningin alleen maar worden geleerd. „Het is belangrijk dat we nieuwsgierig blijven en proberen elkaar te begrijpen.”

Macron begon zijn speech met een bedankje voor het overweldigende warme welkom. „Als teken van vriendschap stond u erop dat er vanavond Frans wordt gesproken”, zei Macron. „Dat raakt me diep.” Ook Macron herinnerde aan Henrik en alles wat hij heeft gedaan voor Frankrijk. Macron sloot zijn toespraak in het Deens af. „Vanuit het diepst van mijn hart: bedankt.”

De president begon dinsdag met zijn vrouw aan een tweedaags bezoek aan Denemarken.