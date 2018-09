Gordon Ramsay woedend om ’te kleine’ koksleerling

„Walgelijke houding”, schreef Ramsay op Twitter. De BBC meldde dat de 18-jarige Louis Makepeace van de cateringopleiding Heart of Worcestershire College geweerd werd, omdat hij met zijn beperkte lengte - amper 1 meter 16 - een veiligheidsrisico zou vormen. Het haalt het bloed onder de nagels van de chefkok. „Ik zou hem op welk moment dan ook een stage aanbieden.”

Een producer van een radioshow van BBC vroeg op Twitter na of het een serieus aanbod van de wereldberoemde tv-kok was. Op het sociale platform kwam geen reactie, maar, zo beloofde de producer: in zijn show zal woensdagochtend te horen zijn hoe het contact tussen de medewerkers van de show en Gordon Ramsay verlopen is en wat er van Ramsay’s belofte terecht komt.