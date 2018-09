Marokkaanse popster beschuldigd van verkrachting

Verschillende media berichten dat de ster werd opgepakt in Saint Tropez, waar hij vakantie zou vieren nadat hij in zijn thuisland Marokko geweest zou zijn. Het zou gebeurd zijn in een nachtclub. De politie verlengde zijn voorarrest om verder onderzoek te doen en getuigen te verhoren, nadat verschillende versies van het voorval werden verteld. Dit melden gerechtelijke autoriteiten aan het AFP.

De zanger is al meer dan anderhalf jaar in Frankrijk waar hij in een lopende zaak wordt berecht tegen verkrachting. Lamjarred bracht enige tijd door in een gevangenis in Parijs, maar werd voorwaardelijk vrijgelaten en mocht een paar keer Marokko bezoeken.