André van der Toorn: ’Het zal toch niet weer mis zijn?’

Aan Shownieuws vertelt hij dat hij de lange dagen in de zon af en toe best zwaar vond. „Dan had je een hele dag gedraaid in de volle zon, met 46 graden en dan had ik achteraf een hoofdpijn. Dan word je gek en dan denk je toch: ’Het zal toch niet weer mis zijn?’”

Vorig jaar kreeg de presentator de diagnose lymfeklierkanker te verwerken. Hij is inmiddels kankervrij verklaard, maar de vrees is nooit ver weg. Tegelijk gingen er ook positieve emoties door Van der Toorn heen tijdens het zware werk. „2017 stond helemaal in het teken van de kanker. Het was een hel van een jaar. Wat ben ik dankbaar dat ik hier weer sta.”

De Alarmcentrale, waarin Van der Toorn Nederlandse vakantiegangers in het buitenland volgt die met autopech stranden, is vrijdagavond voor het eerst te zien om 20.30 uur op Zes.