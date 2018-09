Bosbranden maakten koning Carl Gustaf bewuster

„Na deze zomer zijn we ons waarschijnlijk allemaal een beetje extra bewust van de waarde van ons Zweedse bos. Zowel als hernieuwbare hulpbron als wapen tegen een veranderend klimaat”, sprak Carl Gustaf de aanwezigen toe.

Zweden had deze zomer te maken met de grootste bosbranden in de recente geschiedenis van het land. Op tientallen plaatsen in het land ontstonden branden, honderden Zweden werden geëvacueerd. Begin deze maand bezocht Carl Gustaf één van de getroffen gebieden en zei hij mee te leven.

Dinsdag riep de Zweedse koning de houtindustrie op nieuwe kansen met beide handen aan te grijpen. Carl Gustaf zei dat niemand zich honderd jaar geleden voor kon stellen dat bomen kunnen worden gebruikt voor van alles, van zonnecellen tot medische producten. „Dat maakt uw branche zo spannend. De grondstof groeit langzaam, maar de kennis groeit snel.”