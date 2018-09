Oeps, Kim Kötter past haar trouwjurk niet meer

Net als Katja Schuurman dinsdagavond in het TLC-programma Say Yes to the Dress Benelux haar trouwjurk uitkoos voor haar huwelijk met Freek van Noortwijk, deed Kim Kötter een jaar eerder hetzelfde in een toenmalige aflevering van het programma. Toch is dat niet de jurk waarin ze binnenkort te zien zal zijn.

„Die paste niet helemaal goed”, laat de presentatrice weten. Dus heeft ontwerperster Ramona Poels een nieuwe jurk voor haar ontworpen. „Een geweldige sexy romantische jurk”.