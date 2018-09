Romy Schneiders moeder sliep met HITLER!

Magda Schneider was regelmatig te gast in de Berghof, het woonhuis van Adolf Hitler, op de Obersalzberg. Ⓒ Pinterest

Een grote onthulling in Duitsland, waar Sissi-actrice ROMY SCHNEIDER lijkt te spreken uit haar graf! Zes jaar voor haar schokkende dood in 1982, gaf de filmster een interview waarin zij ook het duistere liefdesgeheim van haar acterende moeder, MAGDA SCHNEIDER, onthult... Zij had volgens haar een verhouding met ADOLF HITLER!