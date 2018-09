Koos Alberts nog twee weken in ziekenhuis

Net als na zijn heftige auto-ongeluk van dertig jaar geleden, staat Koos’ echtgenote Joke de zanger opnieuw met alle kracht en liefde bij. Ⓒ Hollandse Hoogte

KOOS ALBERTS is deze week aan de zware strijd tegen blaaskanker begonnen. De operatie, waarbij dat orgaan werd weggenomen, is hem zwaar gevallen en dit is pas het begin! Duidelijk werd dat de ziekte daarmee nog niet is verdwenen. Zijn gezin blijft optimistisch, maar is ook nuchter... want Koos wacht nog een flinke uitdaging.