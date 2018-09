Ariana Grande zingt bij uitvaart Aretha Franklin

Volgens Quinn 'vond Aretha hun ontmoeting destijds erg leuk'. De familie van overleden soulzangeres was geraakt door Ariana's eerbetoon in The Tonight Show van Jimmy Fallon, waar ze het nummer (You Make Me Feel Like) A Natural Woman zong. Franklin was toen net overleden.

Naast Ariana treden ook Stevie Wonder, Jennifer Hudson en Chaka Khan op. Oud-president Bill Clinton, dominee Jesse Jackson en Smokey Robinson zullen een toespraak houden.