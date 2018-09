Zesde kind Taylor Hanson onderweg

Ook Taylors vrouw Natalie, met wie hij in 2002 trouwde, deelde haar vreugde via het sociale medium. „Taylor en ik zijn zo blij om het nieuws te brengen dat baby nummer zes onderweg is! Ezra, Penny, River, Viggo en met name Wilhelmina kunnen niet wachten om weer grote broers en zussen te worden!”

Het stel verwelkomde hun eerste kind, zoon Jordan Ezra (15) in 2002. Daarna volgden Penelope (13), River (11), Viggo (9) en Wilhelmina (5). Fans reageerden enthousiast en feliciteerden de familie met de aanstaande Hanson-telg.