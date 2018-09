Shawn Mendes heeft geen behoefte aan relatie

Ⓒ Hollandse Hoogte

Shawn Mendes is naar eigen zeggen ’een bewust gelukkige single’. De 20-jarige zanger vertelt in een interview met Variety dat hij momenteel met niemand aan het daten is, maar dat dat niets te maken heeft met tijdgebrek. „Ik ben er niet mee bezig. Op dit moment is het prima voor mij om alleen te zijn, een relatie is niet iets wat nu op mijn radar staat. Tuurlijk zie ik weleens andere artiesten die wel samen zijn met iemand, wat me dan leuk lijkt, maar daarna denk ik al snel: nee, dit is niet het juiste moment’, aldus Shawn.