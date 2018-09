Erven Michael Jackson winnen rechtszaak

Ⓒ ANP

Drie rechters hebben zowel de nalatenschap van Michael Jackson als diens voormalige platenmaatschappij Sony Music in het gelijk gesteld in de rechtszaak die Vera Serova tegen hen had aangespannen. Volgens de rechters kon niet met zekerheid gezegd worden of The King of Pop daadwerkelijk te horen was op drie nummers van zijn postuum verschenen album Michael, waaraan Serova twijfelde.