’Neil Young en Daryl Hannah getrouwd’

Hoewel ze het niet officieel bevestigd hebben, lijkt The Mirror zeker te weten dat Neil Young (72) en Daryl Hannah (57) afgelopen weekend met elkaar in het huwelijk zijn getreden. De muzikant en de actrice zouden elkaar het ja-woord hebben gegeven in Atascadero, Californië in bijzijn van familie en vrienden. Eerder zou er al een ceremonie hebben plaatsgevonden op de San Juan eilanden.