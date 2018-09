Eerlijkheid belangrijk voor Mattie en Marieke

„Zij durven zo eerlijk, open en oprecht te zijn en daar hou ik heel veel van”, zei Marieke in Laat op Eén. Mattie heeft naar eigen zeggen ’altijd een voorliefde gehad voor persoonlijke radio’, hoewel er voor zowel hem als Marieke grenzen zijn. „Ik ben heel actief op Instagram, waar ik ook heel eerlijk ben over wat ik meemaak, ook bijvoorbeeld als ik een date heb. Maar ik denk dat je niet alles moet vertellen”, vindt Marieke.

Een open, eerlijk radioprogramma maken gaat Marieke en Mattie goed af, schat de presentatrice in. „Het werkt tussen ons twee. Wij kennen elkaar goed, maar nog niet zo goed dat we alles van elkaar weten. Er is ook een vertrouwensband tussen ons, dus we vertellen elkaar dingen en dus de luisteraar ook. We kunnen op elkaars zwakke plekken duwen.”