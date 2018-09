Bad Banks sluit af met 292.000 kijkers

Bad Banks, met Barry Atsma in de hoofdrol, werd door AVROTROS aangekocht. De serie begon nog met 525.000 kijkers op NPO 1, maar in de weken daarna daalde het aantal geïnteresseerden snel. De afgelopen weken haalde de serie niet eens meer de lijst van 25 best bekeken programma's van de dag. Atsma speelt in Bad Banks een beruchte bankier die bekend staat om zijn risicovolle beleid. De 45-jarige acteur moest voor de nagesynchroniseerde versie zijn eigen rol in het Nederlands inspreken.

De Champions League play-off tussen Ajax en Dinamo Kiev was dinsdag de best bekeken uitzending van de dag. Bijna 1,8 miljoen mensen zagen na het 0-0 gelijkspel grote vreugde bij de Amsterdammers. Door de remise plaatste Ajax zich voor het eerst in vier jaar weer voor de groepsfase van de Champions League.

De kijkcijfer top 3 wordt gecompleteerd door het NOS Journaal van 20 uur (1,7 miljoen) en de tweede aflevering van de finaleweek van De slimste mens (1,4 miljoen). Journalist Edwin Winkels moest het quizprogramma verlaten, nadat hij in de finale verloor van Jeugdjournaal-presentator Lucas van de Meerendonk.