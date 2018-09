Harald en Sonja vieren gouden huwelijk

Harald en Sonja hadden al jaren een relatie voordat koning Olav V zijn enige zoon toestemming gaf voor een huwelijk met burgermeisje Sonja. Harald had gedreigd de troon te zullen opgeven, of nooit te zullen trouwen als zijn vader zijn keuze niet aanvaardde. In maart 1968 ging Olav overstag en werd de verloving bekendgemaakt.

De trouwplechtigheid vond plaats op 29 augustus 1968 in de kathedraal van Oslo. Daar vindt woensdag ook een speciale dienst plaats ter gelegenheid van het feestelijke jubileum.

Gewone Noren

Harald en Sonja wilden hun gouden bruiloft in eerste instantie in kleine kring vieren, omdat er de afgelopen tijd al veel te vieren was voor de Noorse koninklijke familie. Zo werd vorig jaar uitgebreid stilgestaan bij het feit dat de koning en koningin allebei 80 jaar werden en in 2016 was het zilveren regeringsjubileum van Harald aanleiding voor tal van feestelijkheden.

In de kathedraal van Oslo zitten woensdag ook tweehonderd 'gewone Noren'. Zij reageerden als eerste op een uitnodiging van het koningspaar. Diegenen die achter het net visten, kunnen de dienst live via televisie volgen.