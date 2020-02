ANDRÉ slaapt weer thuis bij MONIQUE!

Ⓒ Ferry de Kok

Terwijl BRIDGET MAASLAND op de radio vertelt over haar liefdesverdriet, ligt ANDRÉ HAZES – ’thuis’ in Berkel en Rodenrijs – náást MONIQUE WESTENBERG. PRIVÉ constateert dat de zanger er geen gras over laat groeien in zijn pogingen zich te herenigen met zijn gezin. Slechts uren nadat Monique is teruggekeerd uit Curaçao, rijdt de zanger naar hun huis om daar de nacht door te brengen...