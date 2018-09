Cliff Richard komt met nieuw album

Volgens een verklaring van Richard aan Sky News zal het album de slechte periode weerspiegelen waar hij doorheen is gegaan. „Ik koos Rise Up als de titel omdat ik na de slechte periode die ik in mijn leven doormaakte, erin geslaagd ben om uit het moeras te verrijzen.”

Recent won de zanger een rechtszaak die hij tegen de BBC had aangespannen. Cliff Richard had de BBC aangeklaagd omdat de omroep zijn privacy zou hebben geschonden door in 2014 beelden van een politie-inval in zijn huis live uit te zenden.

De zanger werd destijds beschuldigd van kindermisbruik, maar daarvoor werd onvoldoende bewijs gevonden. In juni 2016 werd bekend dat hij niet werd vervolgd.