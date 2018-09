Peter Koelewijn komt met autobiografie

Koelewijn werd begin jaren zestig bekend met zijn klassieker Kom van dat dak af. Hij groeide op in de viswinkel van zijn ouders in het Eindhoven. Ook was hij in de vroege jaren zeventig diskjockey bij de Nederlandstalige programma's van Radio Luxembourg, samen met Felix Meurders. Hij produceerde muziek voor onder meer Ria Valk, Nico Haak, Willeke Alberti, Bonnie St. Claire, Ciska Peters, Herman van Keeken, Louis Neefs en Ronnie Tober.

Volgens uitgever Mooks Publishing gaat het boek ’over de vele commerciële pieken en dalen, persoonlijke vriendschappen en zakelijke geschillen. Over de vrouwen in zijn leven en over zijn kinderen’.

Het ruim 500 pagina’s tellende boek is gelardeerd met unieke foto’s uit Peters archief.