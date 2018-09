Henk Bleker vindt Trump-bashen in M ’erg flauw’

„Hij heeft een heel goede week: een prima akkoord met Mexico en de Europese investeerders stromen ook naar Amerika. En wij maar dit soort dingen uitzenden. Leuk. Fun”, zegt voormalig staatssecretaris Bleker met zijn gezicht op onweer.

Als Margriet van der Linden rechtstreeks vraagt of hij de filmpjes over Donald Trump maar flauw vindt, reageert hij bevestigend. „Heel erg flauw. Al maanden.” Volgens hem is het maar een ’klein stukje van de werkelijkheid’.