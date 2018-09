Janet Jackson brengt clip uit ter ere van MJ

De zus van de legendarische zanger werkte hiervoor samen met Kwaylon Rogers, die ze eerder ontmoette tijdens de Billboard Awards dit jaar. Net als Iman in de video van Michael Jackson in 1992 deed, velt nu Janet Jackson als koningin een oordeel over de dansers die voor haar goedkeuring optreden, vertolkt door Kwaylon zelf en acteur King Bach. Dat is te zien in de video op TMZ.

De versie van Michael Jackon met ondermeer Eddie Murphy en Magic Johnson werd destijds erg geroemd. Het herinterpreteren van dit meesterwerk mag dan gewaagd lijken, veel tijd maakte Janet Jackson er niet voor vrij. De groep heeft volgens bronnen van TMZ slechts een dag gerepeteerd en moest de volgende dag al voor camera optreden. Toch mag het als een groot eerbetoon beschouwd worden dat zij dit uitbrengt op de dag waarop familie, vrienden en fans allemaal terugdenken aan de grote MJ.