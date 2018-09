Lady Gaga poedelnaakt op Instagram

Gaga’s tattoo’s en ranke figuurtje zijn duidelijk zichtbaar, haar borsten zijn keurig geblurred. Op één van de drie kiekjes is ze wat minder bloot; daar draagt ze een witte panty en een zelfklevende huidskleurige beha.

De 27-jarige fotograaf Eli Russell Linnetz is geen onbekende bij de celebrities. Volgens DailyMail is het de favoriete fotograaf van Kanye West en Kim Kardashian.

Lady Gaga heeft momenteel een pauze wat betreft muziek ingelast, maar is druk met andere klussen en zal in oktober te zien zijn op het witte doek. Voor de film A Star Is Born, waarmee Bradley Cooper zijn regiedebuut maakt, heeft ze haar eerste grote rol te pakken.

Vrienden van de Amerikaanse zangeres maken zich zorgen om haar mentale gesteldheid, nu haar goede vriend Rick Genest, beter bekend als Zombie Boy, onlangs is overleden. Gaga reageerde verbijsterd: „De dood van mijn vriendje is een vernietigende klap voor me.”

Zelf zei ze eerder al: „Ik lijd elke dag aan mijn depressies en angstaanvallen, het is een vicieuze cirkel. Ik heb dat aangeboren verdriet, daartegen neem ik medicijnen. Dan gaat het goed, maar vervolgens gebeurt er weer iets verschrikkelijks. Dan zijn er weer meer medicijnen nodig, waardoor ik weer uit evenwicht raak. Kom daar maar eens uit...”