Gerard Ekdom spreekt neef Michael Jackson

Taryll vertelde dat hij er van overtuigd is dat Michael Jackson nog steeds één van de grote inspirators is voor de hedendaagse muziek „Hij was een grote pionier, zijn tijd ver vooruit. Zelfs mensen van deze generatie ontdekken zijn muziek en zijn video’s nog.” Zijn hit Man In The Mirror is één van zijn persoonlijke favorieten. „Maar het zijn er zoveel die mijn favoriet zijn, het hangt ervan af in welke stemming je bent. Mijn lijst gaat door en door.”

De drie neven zijn in Italië waar een speciale dag is voor fans van MJ. Omdat ze binnenkort ook een show hebben daar, besloten Taryll, Taj en TJ de verjaardag op die manier mee te vieren. Ook vroeg Gerard hoe het nu gaat met de kinderen van Michael, Prince, Paris en Blanket. „Ze doen het goed, allemaal.”