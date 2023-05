Demi Lovato opgelucht na diagnose: ’Ik heb jaren geworsteld’

„Ik was zo opgelucht toen ik eindelijk een diagnose kreeg”, zei de 30-jarige Lovato, die in 2011 voor het eerst vertelde over haar bipolaire stoornis. „Ik heb zoveel jaren geworsteld. Ik wist niet waarom ik op een bepaalde manier omging met dingen en te maken had met een depressie en zulke extreme dieptepunten, terwijl ik schijnbaar de wereld voor me had met zoveel mogelijkheden.”

De zangeres kan zich nog goed herinneren dat ze op 15-jarige leeftijd ongelukkig in haar tourbus zat. „Ik keek naar fans die met posters achter de bus aanrenden en wilden dat ik naar ze zou zwaaien door het raam en het enige dat ik kon doen was daar zitten en huilen.”

Lovato praat vaak over haar mentale problemen omdat ze mensen die hetzelfde doormaken wil helpen en laten zien dat ze niet alleen zijn. „Dus besloot ik open en eerlijk te zijn over wat ik uiteindelijk heb geleerd over mezelf.”