Eva Simons breekt tijdens radio-interview

Take Over Control werd een wereldhit toen Afrojack het nummer uitbracht op Spinnin’ Records. „Maar zelfs toen deed EMI moeilijk over dat ik featuring artist was bij dat nummer.” Na dat conflict wilde Eva weg bij EMI.

Ook bij haar volgende platenmaatschappij Interscope lukt het niet. „Ik had echt nummers liggen met Angello en Avicii, maar ze hoorde er geen tweede Take over Control en wilde niks uitbrengen. Zat ik weer vast. Je gaat echt aan jezelf twijfelen. Ben ik dan zo slecht?” Ook na This is Love met will.i.am wilde Interscope niks nieuws uitbrengen, zegt Simons in het programma Nandoleaks.

Frustrerend

„Ik heb daar echt schade door opgelopen. Je gaat echt aan jezelf twijfelen. Nog steeds. Ik heb nu wel nieuwe platen uit, maar wat is nou goed”, verzucht Simons terwijl ze haar tranen niet meer kan bedwingen. „Je krijgt er echt een gek trauma van. Het is heel frustrerend.”

In april 2018 bracht Eva de single The One uit bij haar huidige platenmaatschappij 8ball Music. Het nummer bleef steken in de Tipparade.