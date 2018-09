Waarom Meghan geen oranje draagt

Hoewel Meghan zich in haar eerste honderd dagen aan duizenden protocollen en ongeschreven regels moest leren houden, is het haar niet verboden om oranje kleding te dragen. Waarom ze dan toch niet in die kleur te zien zal zijn? De kleur blijkt niet goed te fotograferen, meldt The Sun.

Ook opvallend: de fellere kleuren die Meghan kiest, draagt ze nooit in aanwezigheid van de koningin. Men vermoedt dat ze dat doet uit respect: koningin Elizabeth draagt zelf vaak de krachtigere kleuren en Meghan wil haar niet naar de kroon steken.

Toch was de kersverse royal, die haar eerste honderd dagen als officieel lid van het koninklijk huis erop heeft zitten, vooral vaak te zien in zachtroze en ook daar was een goede reden voor.

Wanneer koningin Elizabeth een opvallende outfit draagt, kent Meghan haar plek en kiest een bescheiden kleur Ⓒ Hollandse Hoogte