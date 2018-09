Avicii’s huis verkocht voor 18 miljoen dollar

De naam van de koper wordt niet bekendgemaakt. Het huis in West Hollywood met een woonoppervlakte van 650 vierkante meter telt zes slaapkamers en zeven badkamers en heeft een open haard. Door de grote glazen wanden is er uitzicht op de oceaan, evenals vanuit de infinitypool. Bovendien beschikt de villa over een eigen spa.

Het huis staat in een buurt met veel woningen van grote Hollywoodsterren. Avicii kocht het huis in 2013 voor 15,5 miljoen dollar, twee jaar na zijn doorbraak met de hit Levels. Hij wijdde er wat zijn laatste post zou worden, aan op Instagram. „Het is altijd zonnig in Californië”, schreef hij erbij.

Maar zonnig was het niet in zijn hoofd. Zijn familie liet weten dat de 28-jarige dj het moeilijk had in de wereld waarin hij succes had - ’de zakelijke machine’ - en waar hem steeds weer de druk werd opgelegd op te treden, terwijl hij de spotlights liever meed. Uiteindelijk zag hij maar één rigoreuze manier om onder die spotlights uit te komen; op 20 april 2018 beroofde hij zichzelf in Oman van het leven.