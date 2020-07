’Familie maakt zich grote zorgen om bipolaire Kanye’

„Het ging de afgelopen tijd goed met Kanye, maar hij blijft vanwege zijn bipolariteit last houden van stemmingswisselingen. De ene keer is hij manisch en dan weer depressief. Op dit moment verkeert hij weer in zo’n periode”, aldus een bron in People.

„Hoewel Kim hem steunt in alles wat hij doet, maakt ze zich ook zorgen. Net als de andere Kardashians, omdat die weer zien hoe stressvol dit voor Kim is. Kanye is ontzettend onvoorspelbaar, omdat hij soms wekenlang in een bepaalde gemoedstoestand verkeert en er geen peil op hem te trekken is. Na een poosje trekt het bij en is alles weer normaal. De familie hoopt dat dit nu ook het geval is.”

Kanye zelf lijkt vooralsnog nog steeds van plan de nieuwe bewoner van het Witte Huis in Washington DC te worden. Op Twitter plaatste de rapper een filmpje waarin hij uitlegt en laat zien hoe makkelijk het is om te stemmen.

Tesla-baas Elon Musk, die zijn steun betuigde aan Kanye op weg naar het presidentschap, is daar na een paar dagen alweer op terug gekomen. Musk zei dat de twee ’bij nader inzien toch teveel verschillende opvattingen hebben over een aantal belangrijke zaken’. Dit liet hij weten in een tweet, die inmiddels verwijderd is.