Doe Maar voegt vierde concert Carré toe

De groep van frontman Henny Vrienten reist in de maanden oktober en november door Nederland en België om het veertigjarige jubileum van de band te vieren. Oorspronkelijk zou Doe Maar veertien optredens geven. „We begonnen samen in clubjes en het is een onwaarschijnlijk voorrecht om diezelfde clubs veertig jaar later weer aan te doen”, aldus Henny Vrienten.

Doe Maar ontketende begin jaren 80 een ware rage in Nederland die vergelijkbaar was met die van The Beatles in hun hoogtijdagen. De band scoorde vele grote hits als Doris Day, Is Dit Alles, De Bom, 1 Nacht Alleen en Pa. Ernst Jansz: „Toen wij ooit in Neerkant vol enthousiasme een Nederlandstalig bandje begonnen, hadden wij geen idee van het ongelofelijke avontuur dat ons te wachten stond. En als we nu, 40 jaar en een leven later, een liedje als De Bom zingen, lijkt het of het waar is: niets verandert echt.”

Tijdens de tournee geeft de band 23 concerten in dertien verschillende zalen. Het merendeel is reeds uitverkocht, voor sommige concerten zijn nog enkele kaarten beschikbaar.