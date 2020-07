’Post Malone ziet ze vliegen’

Tijdens een vier uur durend interview op de Joe Rogan Experience-podcast vertelt Post Malone uitgebreid over zijn onbekende waarnemingen. „Ik heb een UFO gezien in New York. Hij bleef daar ook gewoon hangen. Ik was een jaar of zestien”, begint hij zijn verhaal.

„Laat ik dit vooropstellen: mijn tante en oom, waar ik toen was, waren erg streng en we moesten op tijd naar bed, waarschijnlijk om 22.00 uur. Ik keek uit het raam met mijn neef en zag een licht dat daar bleef hangen en ineens uitging. Ik bedoel... Je kunt het niet uitleggen!”

Sindsdien heeft hij al heel wat meer onbekende vliegende objecten gezien, in Zuid Californië en Utah. „Ik woonde vroeger in Tarzana. Het klinkt heel afgezaagd, maar het zag er uit als een typisch krachtveld. Het was een soort koepel in een cirkel. Ik had zoiets van ’hoe kan niemand anders dit hebben gezien?’ Ik was daar met vier anderen en zij hebben het ook gezien.”

Ook gaf de zanger aan te geloven dat geesten ’echt’ zijn.