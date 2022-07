Jandino Asporaat door ’engelen’ vooraan in de rij op Schiphol

Nadat Asporaat en zijn vrouw en kind door een vergeten luiertas voor zoontje Nió pas anderhalf uur van tevoren op Schiphol aankwamen, bleek daar ook nog een storing te zijn bij het inchecken. Jandino was ervan overtuigd dat ze hun vlucht niet zouden halen. Maar toen gebeurden er verschillende dingen. „Eerste engel verschijnt uit het niets, oranje hesje, walkietalkie, kort geschoren haar, loop maar mee zegt hij met een kalme lage stem. Wat..?? Via een rare route staan we 4 minuten later gewoon bij de incheckbalie.”

Via een ’2e engel’ die de komiek zijn telefoonnummer gaf - ’op zijn jasje stond beveiliging’ - werden ze via een al even vreemde sluiproute zo vooraan bij de douane gebracht. „Maar bij de paspoortcontrole waren de rijen ook nog immens. Ik zie die medewerker vriendelijk naar me kijken, ik denk ik vraag het gewoon.” En ja hoor: „Engel Nr 3: Hé Jandino, je brengt zoveel positiviteit, dat mag best beloond worden. Loop jij en je gezin mee. Hij brengt ons helemaal naar voren, fijne vlucht.”

Jandino staat zelf versteld van dit geluk. Maar hij merkt op dat het daar nog niet bij bleef. „Engel Nr 4: Ik zie dat er nog 1 business class ticket is, wenst u een upgrade..?” Jandino vloog vervolgens businessclass met hun zoontje, terwijl zijn vrouw met oma en de kids achterin ging zitten. De upgrade zou hij eenmaal aan boord van het vliegtuig afrekenen. „3 Uurtjes later; excuses meneer Asporaat, wij hebben een storing, we kunnen niet afrekenen, deze stoel krijgt u gratis.” Volgens Jandino zijn het ’engelen om mij heen’, waardoor dit geluk hem ten deel valt.

Veel BN’ers zijn maar wat blij voor hem. Iemand reageert op zijn sociale media wat kritischer met ’Wij gewone mensen hebben dit dus nooit, hè’. Maar dat gelooft Jandino niet: „Ik denk dat wij onze zegeningen gewoon niet tellen.”