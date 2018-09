Serena Williams weigert verjaardag dochtertje te vieren

De reden daarvan vertelt Serena desgevraagd op een persconferentie rond de U.S. Open. „We zijn Jehova’s getuigen, dus wij vieren geen verjaardagen.” Volgens de religieuze stroming geloven Jehova’s getuigen dat ’zulke vieringen God mishagen’, al zeggen ze ook dat ’de bijbel het vieren van verjaardagen niet expliciet verbiedt’.

Het wordt algemeen aangenomen dat ook Serena’s echtgenoot, zakenman Alexis Ohanian, de religieuze overtuigingen van de Jehova’s heeft overgenomen, al is hij niet religieus opgevoed. Aan Vogue vertelde Serena vorig jaar: ’Het is belangrijk voor me dat ik Jehova’s getuige ben, maar ik heb het nooit echt beoefend en ik wil dat nu gaan doen. Alexis is niet kerkelijk opgevoed, maar hij staat ervoor open en neemt zelfs de leiding. Hij zet mijn behoeftes voorop.”