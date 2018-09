Meezingvoorstelling Moonwalker ter ere van MJ

Moonwalker, met de King of Pop in de hoofdrol, vertelt het bizarre verhaal van de misdadiger Mr. Big, die van plan is om alle kinderen in Amerika verslaafd te maken aan drugs. Gelukkig is hun grote vriend Michael Jackson in het bezit van superkrachten en bindt hij de strijd aan met de schurk.

Uiteraard zit Moonwalker bomvol muziek van Jackson; nagenoeg alle nummers van zijn album Bad zijn te zien en horen. De bezoekers van de speciale filmvoorstelling worden uitgenodigd om de nummer voluit mee te zingen.

Michael Jackson Birthday: Moonwalker - 30th Anniversary is woensdagavond om 20.00 uur te zien in Kino Rotterdam en op vrijdag 31 augustus in de Melkweg in Amsterdam.