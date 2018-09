Fans willen Kelly Clarkson voor Super Bowl

De zangeres trad tien minuten op en zong zes nummers, waaronder haar grote hits Since You’ve Been Gone, Miss Independent en Stronger (What Doesn’t Kill You). Fans waren lyrisch over haar optreden. „Ik heb het gevoel dat Kelly Clarkson zojuist auditie heeft gedaan voor de Super Bowl!”, „Wat een f*cking legend!”, „Degene die verantwoordelijk is voor de halftime show heeft hopelijk goed opgelet”, luidden een aantal tweets.

Clarkson zelf postte een foto van haar show met daarbij de tekst: „Er is niets zo leuk als mogen openen voor Serena Williams.” Williams speelde de openingswedstrijd, die ze in twee sets won.

De Super Bowl is jaarlijks het best bekeken sportevenement in Amerika. Naast de American Football wedstrijd is ook de halftime show een event op zich. Afgelopen jaar nam Justin Timberlake de show voor zijn rekening. In voorgaande jaren waren onder andere Beyoncé, Bruno Mars, Chris Martin, Lady Gaga, Katy Perry, Red Hot Chili Peppers en Destiny’s Child te horen en zien tijdens de rust van de wedstrijd.