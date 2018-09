NPO-baas: ’House of Cards meer impact dan Nieuwsuur’

Mocht er een serie komen, dan verhuist EenVandaag naar NPO 2. „We hebben nog geen besluit genomen, maar dit is de leidende gedachte. Het zou een versterking zijn van NPO 2, in de vooravond”, aldus Klein. „Tegelijk kunnen we op NPO 1 ander publiek bereiken, bijvoorbeeld met dagelijks drama. Geen soapserie, zoals eerder is beweerd.”

„Het stoort me dat bepaalde journalisten met dédain spreken over drama”, vervolgt Klein. „Het is dé manier om eigentijdse verhalen te vertellen. Hele generaties kijkers hebben zich opgesloten in de wereld van Netflix. Om die te bereiken, moet je op andere manieren verhalen vertellen dan met gesprekken aan een studiotafel.”

Klein denkt dat een dramaserie meer indruk maakt bij de kijker dan een aflevering van Zembla over hetzelfde onderwerp. „Kijk naar de serie House of Cards, over machinaties in de Amerikaanse politiek. Via Nieuwsuur zouden nooit zoveel mensen daarmee in aanraking zijn gekomen.”