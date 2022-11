Componist Stephen Emmer heeft tinnitus: ’Wil me niet langer schamen’

„Ik beschouw dit gesprek als mijn coming-out. Ik wil me niet langer schamen, wat ik lange tijd wel heb gedaan”, zegt Emmer vrijdag in het AD. Volgens hem rust er een taboe op gehoorschade en moet dat doorbroken worden. „Musici durven er amper voor uit te komen. Via via weet ik dat ongeveer een derde van de musici in het Koninklijk Concertgebouworkest tinnitus heeft. Al die mensen durven het niet tegen hun dirigent te zeggen, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Dat moet veranderen.”

„In onze industrie heerst de opvatting: die man heeft een piep in zijn oor, die zal wel niet meer zo goed zijn in zijn vak”, vervolgt Emmer, zoon van nieuwslezer Fred Emmer. „Ik neem dus een risico, maar ik vind het het waard. Dit is het perfecte moment om ervoor uit te komen, want het is alle hens aan dek. Gehoorschade wordt één van de volgende epidemieën die wereldwijd zal toeslaan.”

Emmer hoopt dat muzikanten voortaan open over tinnitus praten, zodat er meer inzicht komt over gehoorschade. „Iedereen moet zijn steentje bijdragen. (...) En dat is nu mijn hele punt: we moeten méér aan voorlichting doen, voordat het te laat is.”