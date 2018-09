Maroon 5 doet gitaren en drums weg

Volgens gitarist Jesse Carmichael ’is de groep toe aan een volgende fase in hun bestaan’, meldt Rolling Stone. „We gebruikten deze spullen toen we nog jong waren en naam probeerden te maken als band. Nu is het tijd voor de volgende stap en doen we weg wat we niet meer nodig hebben, om zo ruimte te maken voor nieuw materiaal.”

„We hebben hier ontzettend veel plezier van gehad en ik hoop dan ook dat de spullen terecht komen bij muzikanten die er hun eigen verhaal mee gaan schrijven, net zoals dat wij hebben gedaan”, aldus Jesse.

Onder andere microfoons, gitaren en drum-machines die Maroon 5 ooit op het podium gebruikte, zullen worden aangeboden. Aanstaande donderdag verschijnen de spullen online.