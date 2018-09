Mark Ronson brengt Jackson-megamix uit

De Brit, die in zijn carrière al met tal van bekende artiesten samenwerkte, mixte acht hits van Jackson tot één nummer van vijf minuten. Achtereenvolgend zijn Don’t Stop ‘Til You Get Enough, Wanna Be Startin’ Somethin’, Billie Jean, Smooth Criminal, Remember The Time, Human Nature, You Rock My World en The Way You Make Me Feel te horen.

De track heeft de titel Diamonds Are Invincible gekregen en staat sinds woensdag op alle streamingplatformen.