Geraldine Kemper blijft bij BNNVARA

„Aardbei in mn mond. Champagne in mn hand”, schrijft Kemper bij de foto waarop ze door het contract bladert. Alles lijkt haar naar de zin, want: „Bijgetekend bij BNNVARA. Woehoee.”

Geraldine Kemper begint aan haar jubileumseizoen: ze begon in 2009 bij BNN, als prijs voor het winnen van het tv-programma Sterretje gezocht en groeide al snel uit tot een vast gezicht op de televisie.