Sterren arriveren voor filmfestival Venetië

Het festival, dat dit jaar zijn 75e editie beleeft, geldt als een belangrijke graadmeter voor de mogelijke Oscar-kanshebbers. Veel films die in de Italiaanse stad hoge ogen gooien, gaan het jaar daarop voor de Oscars, de belangrijkste prijzen in de filmindustrie.

In First Man spelen Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke en Kyle Chandler de hoofdrollen. Gosling en regisseur Chazelle werkten eerder samen voor Oscarwinnaar La La Land, die in 2016 in Venetië in première ging.

Speciale gast in Venetië is Vanessa Redgrave. De 81-jarige Britse actrice ontvangt tijdens het internationale filmfestival een Gouden Leeuw voor haar gehele oeuvre. Ook regisseur David Cronenberg valt dit jaar die eer ten deel.

Het 75e internationale filmfestival van Venetië duurt tot en met 8 september.