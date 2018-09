Quentin Tarantino heeft zijn Charles Manson gevonden

Naast de Australische Herriman zijn nog een aantal castleden bekendgemaakt. Ook Rumer Willis, Dreama Walker, Margaret Qualley, Costa Ronin, Victoria Pedretti en Madisen Beaty krijgen een rol in de film.

Once Upon A Time In Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969. Leonardo DiCaprio speelt Rick Dalton, een acteur die niet meer aan de bak komt waardoor ook z'n stuntman, gespeeld door Brad Pitt, het moeilijk heeft.

Het verhaal is gelinkt aan de moordpartij door de Manson Family dat jaar; de buurvrouw van Dalton is Sharon Tate. De actrice en vier anderen werden in 1969 omgebracht door sekteleden van Charles Manson. De vrouw van Roman Polanski was op dat moment achtenhalve maand zwanger. Ook haar ongeboren baby, een jongen die de regisseur de naam Paul gaf, haalde het niet.

De film wordt een ware sterrenparade. Naast DiCaprio en Brad Pitt hebben onder meer Lena Dunham, Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning en Emile Hirsch een rol. De première staat gepland op 26 juli 2019.