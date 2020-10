Famke Louise na Jinek: ’Ik ben mentaal kapotgemaakt’

„Ik ben erg geschrokken van alle reacties”, aldus Famke Louise maandag in Jinek. „Ik heb geprobeerd alles niet te lezen, maar je leest het toch. Ik zat voor mijn gevoel met de beste intenties in de uitzending. Maar ik kon mij niet goed verwoorden.” Zij stelt dat zij gestresst was in de live-uitzending. „Het is een heel gevoelig onderwerp, en je zit live op televisie met een miljoen kijkers.”

Zij is wel blij dat zij de onvrede onder jongeren over de coronaregels bespreekbaar heeft gemaakt. Zij noemt haar „missie geslaagd”. Famke Louise gaat samen met IC-arts Diederik Gommers een campagne opzetten om de coronaregels te verdedigen richting jongeren. Gommers heeft sinds een paar dagen dankzij Famke Louise ook een Instagram-account.