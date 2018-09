Mirusia terug in de Nederlandse theaters

Dat had eigenlijk vorig jaar al moeten gebeuren, maar de zangeres stelde het toeren uit vanwege haar zwangerschap. Mirusia is bekend door haar werk als solist bij André Rieu, met wie ze de laatste tien jaar heeft opgetreden.

Vanaf 20 september tot en met 28 oktober is de show An enchanted evening with Murisia te zien in theaters in steden als Eindhoven, Breda, Heerlen en Gouda. Naast Mirusia is ook een groot internationaal orkest te zien, dat niet alleen klassieke muziek zal spelen, maar ook musicalsoundtracks en popmuziek. De eerste show is in de Schouwburg Venray.