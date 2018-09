Ed Sheeran wil samenwerken met Drake

Sheeran laat zich voor de opvolger van zijn succesalbum Divide ook inspireren door de Canadese rapper. „Ik heb veel geleerd door te kijken hoe Drake het doet”, zegt hij. ”Drake heeft tussen het maken van zijn fantastische albums door geweldige projecten. En elk project komt ten goede aan zijn volgende album.”

Het zal nog wel even duren voordat het nieuwe album van Sheeran er is. Ed is halverwege zijn wereldtournee die tot september 2019 duurt. Daarna is hij toe aan een tijd om uit te rusten en om aan nieuwe projecten te werken. Hij voelt er ook wel wat voor om mee te doen aan een musical zoals The Lion King, Hamilton of Once, onthult de zanger in een interview met de BBC.