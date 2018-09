Ryan Gosling doodsbang tijdens vliegles

Voorafgaand aan de officiële wereldpremière van First man vertelde Ryan Gosling (Driven, La La Land) op een persconferentie in Venetië over zijn voorbereiding op de rol van Armstrong. ,,Neil was vóór alles piloot. Hij kon al vliegen voordat hij een rijbewijs had. Dus leren vliegen leek mij ook een goed begin.”

Dat pakte anders uit. ,,Tijdens een van mijn eerste lessen waren we hoog in de lucht toen mijn vlieginstructeur me voorstelde om de motor te laten afslaan, zoals ook wel bij een auto gebeurt. Gewoon, om me dat ook eens te laten meemaken. De angst greep me naar de keel,” bekent Gosling.

,,Op dat moment begreep ik dat testpiloten als Neil Armstrong toch echt van een ander slag zijn dan ik”, vervolgt de acteur. ,,Wat bezielt zulke mensen om in een nog nooit geteste vliegmachine te stappen en die tot het uiterste te beproeven? Enkel en alleen om aeronautische vooruitgang te boeken? Ik zou het niet kunnen.”