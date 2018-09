Noren zetten gouden bruidspaar in het zonnetje

De Noorse koning en koningin werden toegejuicht toen zij in een open limousine van het koninklijk paleis naar de kathedraal reden. Het was dezelfde Lincoln Contineltal convertible waarmee zij vijftig jaar geleden na de huwelijksvoltrekking van de kathedraal naar het paleis reden.

Een volle kathedraal wachtte op koning Harald en koningin Sonja. Natuurlijk waren familie en vrienden aanwezig, evenals premier Erna Solberg, leden van de regering en Noorse hoogwaardigheidsbekleders. Het koninklijk paar had ook 200 'gewone Noren' uitgenodigd, naast het personeel van het koninklijk paleis.

Op verzoek van de koning en koningin was 'dankbaarheid' het thema van de eredienst. Er werd een aantal psalmen gezongen die in 1968 ook in dezelfde kathedraal klonken tijdens de huwelijksdienst. Prinses Märtha Louise, dochter van het koningspaar, en kleindochters prinses Ingrid Alexandra en prinses Maud Angelica Behn lazen teksten op voor het gouden bruidspaar.

Na de eredienst keerden koning Harald en koningin Sonja in de klassieke cabriolet terug naar het kasteel, waar hen een feest met familie en vrienden wachtte.