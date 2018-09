Motley Crüe in studio gesignaleerd

Tommy en Nikki blijken samen te werken met producer Bob Rock. Hij hielp de band eerder al in 1989 met het album Dr. Feel Good. Het is onduidelijk of zanger Vince Neil en gitarist Mick Mars ook in de studio aanwezig zijn.

In 2008 kwam het laatste album uit van Motley Crüe. Wat Tommy en Nikki precies uitspoken in de studio is voorlopig niet duidelijk. Het kan zijn dat ze nieuwe songs opnemen, maar waarschijnlijker is dat ze bezig zijn met de soundtrack voor The Dirt, de biopic die Netflix over de band aan het maken is.