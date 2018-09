Kanye West zegt sorry voor slavernij-uitspraken

„Ik weet niet of ik me goed genoeg heb verontschuldigd voor hoe mijn woorden over slavernij overkwam bij veel mensen”, zei de rapper in een vraaggesprek op radiozender WGCI-FM. „Dus ik wil deze kans pakken om te zeggen: Het spijt me dat mensen zich op dat moment in de steek gelaten voelden.”

Over alle ophef rond zijn uitspraken zei West dat het „liet zien hoeveel zwarte mensen van me houden en hoeveel zwarte mensen op me rekenen en en ik waardeer dat.”

Toen een interviewer hem ze: „God heeft je gezegend met het vermogen om door je woorden veranderingen te bereiken”, werd Kanye zichtbaar ontroerd.